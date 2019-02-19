В Тульской области сгорел дотла жилой дом

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-19T08:30:37+03:00

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18 февраля в пос. Есуковский Ясногорского района загорелся дом на двух хозяев. Сообщение о пожаре на ул. Тихая поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:38.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 17 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU