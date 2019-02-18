2019-02-18T17:00:53+03:00
Общество

В Туле состоится Форум семей

Форум пройдет на нескольких площадках по тематическим направлениям
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В Туле состоится Форум семей в рамках реализации инновационного социального проекта. Мероприятие будет посвящено празднованию Дня защитника Отечества. Форум семей пройдет на нескольких площадках по тематическим направлениям.

19 февраля состоится праздничная программа «День защитников отважных».

20-22 февраля пройдет возложение цветов, гирлянд к обелискам и памятникам воинам, погибшим при защите Отечества

22 февраля запланирована интеллектуальная, познавательная игра.

27 февраля будут подведены итоги работы Форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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