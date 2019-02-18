2019-02-18T15:53:06+03:00
Спорт

Туляки завоевали медали на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Мария ВЛАСОВА
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Туляки завоевали медали на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике. Состязания проходили с 13 по 16 февраля в Чехове Московской области.

XIV Всероссийский турнир по тяжелой атлетике ГБУ «МГФСО» Москомспорта памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова собрал более 500 участников. Это спортсмены из Тульской, Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Кировской, Архангельской, Ленинградской областей.

Воспитанники тульской спортивной школы «Восток» завоевали сразу несколько медалей:

1 место – Екатерина Дубровская;

2 место – Глеб Герасимов, Ольга Головкина;

3 место – Мария Пильникова, Татьяна Трухачева.

Спортсменов тренируют Юрий Губарев, Сергей Губанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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