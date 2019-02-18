В Туле на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка отключат светофоры
Объекты не будут работать с 9.00 до 17.00
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22 февраля в Туле на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка, а также на улице Рязанской в районе супермаркета «Спар» отключат светофоры. Объекты не будут работать с 9.00 до 17.00.
Отключение светофоров связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети», сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU