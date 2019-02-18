2019-02-18T14:20:53+03:00
Происшествия

В Большой Туле водитель «Ford Focus» выехал на встречку и врезался в «ВАЗ»

С травмами различной степени тяжести один из участников аварии был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 февраля в 06.00 на 123 км дороги «КалугаТулаМихайловРязань» произошло ДТП.

42-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus» выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115», под управлением 68-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа». С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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