В Тульской области водитель «Volvo» на большой скорости опрокинулся в кювет
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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16 февраля в 03.00 на 127 км дороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Volvo S80» не справился с управлением и опрокинулся в кювет по ходу движения. По предварительной информации, водитель превысил скорость.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Volvo». 33-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU