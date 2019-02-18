В Тульской области водитель «Volvo» на большой скорости опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-18T13:31:31+03:00

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16 февраля в 03.00 на 127 км дороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Volvo S80» не справился с управлением и опрокинулся в кювет по ходу движения. По предварительной информации, водитель превысил скорость.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Volvo». 33-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU