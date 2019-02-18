В Тульской области водитель иномарки сбил пешеходов и скрылся с места ДТП
Полицейские разыскали автомобиль и установили водителя
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
15 февраля в 20.40 на ул. Слепцова в поселке Волово произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Passat» наехал на двух пешеходов, 21-летнего и 24-летнего молодых людей.
По предварительной информации, они двигались по краю проезжей части, в попутном направлении, в темное время суток. Водитель автомобиля «Volkswagen» скрылся с места ДТП.
Полицейские разыскали автомобиль и установили водителя. 21-летнего молодого человека медики после оказания помощи отпустили домой. Его приятеля с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU