2019-02-18T13:08:35+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель иномарки сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Полицейские разыскали автомобиль и установили водителя
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 февраля в 20.40 на ул. Слепцова в поселке Волово произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Passat» наехал на двух пешеходов, 21-летнего и 24-летнего молодых людей.

По предварительной информации, они двигались по краю проезжей части, в попутном направлении, в темное время суток. Водитель автомобиля «Volkswagen» скрылся с места ДТП.

Полицейские разыскали автомобиль и установили водителя. 21-летнего молодого человека медики после оказания помощи отпустили домой. Его приятеля с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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