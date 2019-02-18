В Тульской области дачный вор украл обогреватели, колонку и посуду

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-18T12:10:16+03:00

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В Заокском районе представитель цыганского этноса украл из дачи обогреватели, колонку и посуду. 24-летний молодой человек проник в дом, выставив окно. С собой забрал все, что смог унести. Похищенные вещи в дальнейшем злоумышленник планировал продать.

При проведении оперативных мероприятий подозреваемого задержали правоохранители. В полиции не исключают причастности мужчины к аналогичным преступлениям. По предварительным данным, злоумышленник выбирал в качестве объектов преступных посягательств дачные дома, которые владельцы не посещали в течение зимнего периода.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU