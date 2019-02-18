В Тульской области дачный вор украл обогреватели, колонку и посуду
В Заокском районе представитель цыганского этноса украл из дачи обогреватели, колонку и посуду. 24-летний молодой человек проник в дом, выставив окно. С собой забрал все, что смог унести. Похищенные вещи в дальнейшем злоумышленник планировал продать.
При проведении оперативных мероприятий подозреваемого задержали правоохранители. В полиции не исключают причастности мужчины к аналогичным преступлениям. По предварительным данным, злоумышленник выбирал в качестве объектов преступных посягательств дачные дома, которые владельцы не посещали в течение зимнего периода.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU