2019-02-18T12:04:26+03:00
Происшествия

Сильный ветер в Туле повалил три дерева и оставил без света пять населенных пунктов

Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания в администрации Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В период с 11 по 17 февраля 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 6473 сообщения от граждан. В городе произошло 29 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

Зарегистрировано одно аварийное отключение, которое произошло 12 февраля в Пролетарском округе. В результате на несколько часов без отопления остались 5 МКД. Котельная, обслуживающая дома, принадлежит предприятию «Квант».

О создавшейся аварийной ситуации в администрацию города вовремя не было сообщено. Хотя всем предприятиям, которые отвечают за теплоснабжение многоквартирных домов, было дано поручение вовремя сообщать обо всех аварийных отключениях.

Аварийно-восстановительные работы были проведены в тот же день, теплоснабжение домов восстановлено. Но в прокуратуру направлено письмо с просьбой провести оценку действий сотрудников предприятия «Квант».

Среди последствий сильного ветра в Туле: повалено три дерева, а также была отключена электроэнергия в пяти населенных пунктах Ленинского района. В нормативный срок порыв электросетей был устранен.

Кроме того, за минувшую неделю на территории муниципального образования произошло 169 ДТП. 13 человек в них пострадали, один погиб.

За отчетный период случилось 11 пожаров, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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