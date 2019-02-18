В Тульской области задержали 43-летнего мужчину с героином
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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В городе Щекино сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего ранее судимого мужчину. Внимание правоохранителей привлек подозрительный «ВАЗ 2109». Машина подходила под ориентировку о краже автомобильных аккумуляторов.
Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина занервничал и выбросил из кармана бумажный сверток.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали следственно-оперативной группе. Вещество, обнаруженное в свертке, было направлено для проведения экспертизы.
Исследование показало, что это героин массой 0,96 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU