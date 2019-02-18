2019-02-18T11:54:35+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали 43-летнего мужчину с героином

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
Изменить размер текста:

В городе Щекино сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего ранее судимого мужчину. Внимание правоохранителей привлек подозрительный «ВАЗ 2109». Машина подходила под ориентировку о краже автомобильных аккумуляторов.

Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина занервничал и выбросил из кармана бумажный сверток.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали следственно-оперативной группе. Вещество, обнаруженное в свертке, было направлено для проведения экспертизы.

Исследование показало, что это героин массой 0,96 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных
В Тульской области дачный вор украл обогреватели, колонку и посуду
Сильный ветер в Туле повалил три дерева и оставил без света пять населенных пунктов
Сотрудники тульской фирмы складировали строительный мусор на ул. Железнодорожной
В Тульской области полыхала баня
Алексей Дюмин поздравил тульскую дзюдоистку Марию Грызлову с «золотом»
На региональных выборах в Тульской области будут использовать систему видеонаблюдения
В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных
В Тульской области ночью сгорел "Форд Фокус"
Житель Тульской области за повторное вождение в пьяном виде отработает 400 часов
С начала года в Центральном округе Тулы снесли более 300 ветхих строений
В Туле проинспектировали социальные объекты
МЧС предупредило туляков об усилении западного ветра
Девять туляков вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО
В массовом ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали люди
В Тульской области горящую бытовку тушили 11 пожарных
В Тульской области утром сгорел нежилой дом
С жителями ул. Бондаренко в Туле обсудили организацию дорожного движения и обустройство остановок
В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи
В Туле собственника здания на ул. Советской обязали очистить тротуар от снега
В Туле на ул. С. Перовской завершили перекладку аварийного участка сетей водоснабжения
Тульскую область отметили за реализацию проекта «Умный город»
За сутки в Туле обнаружили 16 незаконно прописанных гастарбайтеров
В Туле из гостиницы на ул. Доватора житель Калужской области украл телевизор
В Туле на ул. Демонстрации потушили огонь в квартире до приезда пожарных
В Тульской области утром сгорел строительный вагончик