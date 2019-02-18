2019-02-18T11:38:13+03:00
Общество

Сотрудники тульской фирмы складировали строительный мусор на ул. Железнодорожной

На нарушителей был составлен протокол
Поделиться:
Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:

На ул. Железнодорожной в Туле неоднократно фиксировались факты незаконного складирования мусора, после чего городским службам приходилось очищать территорию.

Еще пару дней назад площадка на ул. Железнодорожной была совершенно чистой. Порядок нарушили сотрудники фирмы, которые делали ремонт в квартире. Они вывезли на площадку машину отходов: мешки с мусором, гипсокартон, осколки бетона.

Факт зафиксировали сотрудники главного управления по Зареченскому округу. На нарушителей составили протокол об административном правонарушении. После этого сотрудники фирмы самостоятельно убрали несанкционированную свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных
В Тульской области дачный вор украл обогреватели, колонку и посуду
Сильный ветер в Туле повалил три дерева и оставил без света пять населенных пунктов
В Тульской области задержали 43-летнего мужчину с героином
В Тульской области полыхала баня
Алексей Дюмин поздравил тульскую дзюдоистку Марию Грызлову с «золотом»
На региональных выборах в Тульской области будут использовать систему видеонаблюдения
В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных
В Тульской области ночью сгорел "Форд Фокус"
Житель Тульской области за повторное вождение в пьяном виде отработает 400 часов
С начала года в Центральном округе Тулы снесли более 300 ветхих строений
В Туле проинспектировали социальные объекты
МЧС предупредило туляков об усилении западного ветра
Девять туляков вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО
В массовом ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали люди
В Тульской области горящую бытовку тушили 11 пожарных
В Тульской области утром сгорел нежилой дом
С жителями ул. Бондаренко в Туле обсудили организацию дорожного движения и обустройство остановок
В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи
В Туле собственника здания на ул. Советской обязали очистить тротуар от снега
В Туле на ул. С. Перовской завершили перекладку аварийного участка сетей водоснабжения
Тульскую область отметили за реализацию проекта «Умный город»
За сутки в Туле обнаружили 16 незаконно прописанных гастарбайтеров
В Туле из гостиницы на ул. Доватора житель Калужской области украл телевизор
В Туле на ул. Демонстрации потушили огонь в квартире до приезда пожарных
В Тульской области утром сгорел строительный вагончик