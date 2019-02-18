Сотрудники тульской фирмы складировали строительный мусор на ул. Железнодорожной

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-18T11:38:13+03:00

На нарушителей был составлен протокол

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На ул. Железнодорожной в Туле неоднократно фиксировались факты незаконного складирования мусора, после чего городским службам приходилось очищать территорию.

Еще пару дней назад площадка на ул. Железнодорожной была совершенно чистой. Порядок нарушили сотрудники фирмы, которые делали ремонт в квартире. Они вывезли на площадку машину отходов: мешки с мусором, гипсокартон, осколки бетона.

Факт зафиксировали сотрудники главного управления по Зареченскому округу. На нарушителей составили протокол об административном правонарушении. После этого сотрудники фирмы самостоятельно убрали несанкционированную свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU