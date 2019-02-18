В Тульской области полыхала баня
В результате происшествия никто не пострадал
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17 февраля в с. Дмитриевское Заокского района загорелась баня. Сообщение о пожаре на ул. Луговой поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:22.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU