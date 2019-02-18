В Тульской области полыхала баня

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-18T10:43:47+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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17 февраля в с. Дмитриевское Заокского района загорелась баня. Сообщение о пожаре на ул. Луговой поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:22.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU