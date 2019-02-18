Алексей Дюмин поздравил тульскую дзюдоистку Марию Грызлову с «золотом»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-18T09:39:04+03:00

Глава региона отметил, что высокая награда - результат ее упорного труда и полной самоотдачи

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Губернатор Алексей Дюмин поздравил дзюдоистку Марию Грызлову с «золотом» в этапе Кубка Европы. Тулячка стала первой в соревнованиях среди спортсменов в возрасте до 21 года и в весовой категории до 63 кг.

Глава региона отметил, что высокая награда - результат ее упорного труда и полной самоотдачи.

- Завоевав первое место в напряженной борьбе, Вы подтвердили, что у тульских спортсменов мощный потенциал, - говорится в поздравительной телеграмме губернатора. - Уверен, что впереди вас ждут новые достижения и высокие спортивные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU