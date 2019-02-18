В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-18T08:54:03+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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17 февраля в д. Егнышовка на ул. Приокской загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:08.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела кровля, дома выгорел внутри. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU