В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 февраля в д. Егнышовка на ул. Приокской загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:08.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела кровля, дома выгорел внутри. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU