В Тульской области ночью сгорел "Форд Фокус"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 февраля в Кимовске на ул. Ленина загорелся автомобиль "Форд Фокус". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:23.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел моторный отсек, сгорели колеса, частично выгорел салон. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU