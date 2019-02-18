В Тульской области ночью сгорел "Форд Фокус"

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-18T08:28:44+03:00

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18 февраля в Кимовске на ул. Ленина загорелся автомобиль "Форд Фокус". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:23.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел моторный отсек, сгорели колеса, частично выгорел салон. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU