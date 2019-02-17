2019-02-17T17:24:04+03:00
Происшествия

Житель Тульской области за повторное вождение в пьяном виде отработает 400 часов

Также суд лишил его на 3 года прав
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Суд признал виновным жителя Черни в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее за это нарушение мужчине был назначен штраф - 30 000 руб. Также суд лишил его на 1 год и 6 месяцев права управления автомобилем. Однако это не помешало ему вновь сесть пьяным за руль.

Мужчину на территории Чернского района остановили сотрудники ДПС. При проверке документов, у него были выявлены признаки опьянения. В результате освидетельствования была обнаружена концентрация этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха -0,835 мг/л.

Суд приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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