Житель Тульской области за повторное вождение в пьяном виде отработает 400 часов
Суд признал виновным жителя Черни в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Ранее за это нарушение мужчине был назначен штраф - 30 000 руб. Также суд лишил его на 1 год и 6 месяцев права управления автомобилем. Однако это не помешало ему вновь сесть пьяным за руль.
Мужчину на территории Чернского района остановили сотрудники ДПС. При проверке документов, у него были выявлены признаки опьянения. В результате освидетельствования была обнаружена концентрация этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха -0,835 мг/л.
Суд приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU