2019-02-17T17:13:50+03:00
Общество

С начала года в Центральном округе Тулы снесли более 300 ветхих строений

В администрации города обсудили вопросы комплексной реконструкции исторического центра
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С начала года в Центральном округе Тулы снесли более 300 сараев, ветхих и незаконных построек. В администрации города обсудили вопросы комплексной реконструкции исторического центра.

Его благоустройство началось в сентябре 2018 года. Был сформирован перспективный план – обобщенная дорожная карта, включающая в себя ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов зданий, дворовых территорий и др.

В рамках ревитализации и с целью приведения зданий в нормативный вид создана рабочая группа по обследованию многоквартирных домов в историческом центре. Проводится комплексная очистка территорий.

В историческом центре Тулы расположено 48 МКД, 14 из которых являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. 20 домов признаны в установленном порядке аварийными, из которых 10 подлежат сносу и 10 реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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