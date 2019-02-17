2019-02-17T17:07:36+03:00
Общество

В Туле проинспектировали социальные объекты

Перекладку части канализационной трубы завершают в детском саду на ул. Приупской
Мария ВЛАСОВА
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В Туле проинспектировали социальные объекты. Заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая посетила центры образования № 24 и № 19.

В детском саду на ул. Приупской проинспектированы работы по перекладке части канализационной трубы. Работы будут завершены до 22 февраля. Кроме того, обсуждались вопросы функционирования групп и укомплектованности штатного расписания

В детском саду по ул. Новомосковской состоялась встреча с руководством по вопросу внесения предложений в план укрепления материально-технической базы учреждения на 2019-22 гг. В его рамках будут предусмотрены средства на ремонт кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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