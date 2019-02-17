Девять туляков вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-17T14:26:37+03:00

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9 туляков вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО. Всего регион представляли 13 человек.

В этом году на полуфинальный этап приглашено 947 конкурсантов из регионов ЦФО. В первом полуфинале примут участие 477 участников из Москвы, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Смоленской, Орловской, Курской, Калужской и Тамбовской областей, а также 4 гостя из Беларуси, Казахстана и Украины.

16 и 17 февраля конкурсанты участвуют в оценочных мероприятиях. 18 февраля состоится подведение итогов и оглашение результатов. Финал конкурса состоится в Сочи в марте.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Цель - выявить лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Победитель получит сертификат на повышение квалификации на сумму 1 млн рублей, возможность получить наставника из числа ведущих управленцев страны и другие привилегии.

ИСТОЧНИК KP.RU