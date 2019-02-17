В массовом ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали люди

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-17T13:07:39+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая

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16 февраля в Туле на Одоевском шоссе столкнулись три автомобиля: "Киа Рио", "Рено Логан" и "Пежо Боксер". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 16:53.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU