В Тульской области горящую бытовку тушили 11 пожарных

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-17T12:07:25+03:00

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16 февраля в Кимовске в мкр. Мирный загорелась бытовка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия бытовка сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU