2019-02-17T12:07:25+03:00
Происшествия

В Тульской области горящую бытовку тушили 11 пожарных

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

16 февраля в Кимовске в мкр. Мирный загорелась бытовка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия бытовка сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупредило туляков об усилении западного ветра
Девять туляков вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО
В массовом ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали люди
В Тульской области утром сгорел нежилой дом
С жителями ул. Бондаренко в Туле обсудили организацию дорожного движения и обустройство остановок
В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи
В Туле собственника здания на ул. Советской обязали очистить тротуар от снега
В Туле на ул. С. Перовской завершили перекладку аварийного участка сетей водоснабжения
Тульскую область отметили за реализацию проекта «Умный город»
За сутки в Туле обнаружили 16 незаконно прописанных гастарбайтеров
В Туле из гостиницы на ул. Доватора житель Калужской области украл телевизор
В Туле на ул. Демонстрации потушили огонь в квартире до приезда пожарных
В Тульской области утром сгорел строительный вагончик