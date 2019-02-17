В Тульской области горящую бытовку тушили 11 пожарных
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
16 февраля в Кимовске в мкр. Мирный загорелась бытовка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:00.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия бытовка сгорела полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU