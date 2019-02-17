2019-02-17T11:12:40+03:00
Происшествия

В Тульской области утром сгорел нежилой дом

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 февраля в д. Пушкари Ефремовского района загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:19.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии в 05:20, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 05:25. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дома выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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