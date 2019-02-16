В Туле собственника здания на ул. Советской обязали очистить тротуар от снега

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-16T15:32:22+03:00

Сброшенный с крыши снег не был вывезен сразу

Изменить размер текста: A A

В Туле собственника здания на ул. Советской, 47 обязали очистить тротуар от снега. Инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации города зафиксировали сброс снежных масс с крыши дома. Сейчас нарушение устранено.

Фото: Администрация города Тулы

Напомним, при очистке от снега крыш и (или) удалении сосулек, лица обязаны немедленно вывозить снег и сосульки, сброшенные с крыш, на снежные свалки. Штраф за складирование снега для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU