В Туле собственника здания на ул. Советской обязали очистить тротуар от снега
Сброшенный с крыши снег не был вывезен сразу
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В Туле собственника здания на ул. Советской, 47 обязали очистить тротуар от снега. Инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации города зафиксировали сброс снежных масс с крыши дома. Сейчас нарушение устранено.
Фото: Администрация города Тулы
Напомним, при очистке от снега крыш и (или) удалении сосулек, лица обязаны немедленно вывозить снег и сосульки, сброшенные с крыш, на снежные свалки. Штраф за складирование снега для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU