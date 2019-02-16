В Туле на ул. С. Перовской завершили перекладку аварийного участка сетей водоснабжения
Специалисты осуществили также переврезку потребителей в новую сеть
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Работы по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на улицах Софьи Перовской и Л. Толстого завершены, осуществлена переврезка потребителей в новую сеть.
16 февраля объект проинспектировали начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
На следующей неделе будут проведены работы по устройству 5 люков смотровых колодцев. С 19 февраля подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство.
ИСТОЧНИК KP.RU