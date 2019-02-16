В Туле на ул. С. Перовской завершили перекладку аварийного участка сетей водоснабжения

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-16T14:52:40+03:00

Специалисты осуществили также переврезку потребителей в новую сеть

Изменить размер текста: A A

Работы по перекладке аварийного участка сетей водоснабжения на улицах Софьи Перовской и Л. Толстого завершены, осуществлена переврезка потребителей в новую сеть.

16 февраля объект проинспектировали начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

На следующей неделе будут проведены работы по устройству 5 люков смотровых колодцев. С 19 февраля подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU