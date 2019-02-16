С жителями ул. Бондаренко в Туле обсудили организацию дорожного движения и обустройство остановок

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-16T17:08:45+03:00

Работы произведут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

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С жителями ул. Бондаренко в Туле обсудили организацию дорожного движения и обустройство остановочных пунктов.

В выездной встрече приняли участие начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, главного управления по Пролетарскому округу, инспекторы отдела ГИБДД УМВД России по г. Туле.

В результате определен план мероприятий и сроки производства работ в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU