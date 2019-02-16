В Тульской области прошел фестиваль спорта и искусств сельской молодежи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-16T16:06:35+03:00

Изменить размер текста: A A

15 февраля в Новомосковске прошел XX региональный фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима-2019». Мероприятие состоялось на базе Сокольнического Дома культуры и спорткомплекса «Сокольники».

В спортивном блоке команды соревновались в биатлоне, перетягивании каната, шорт-треке, мини-футболе на снегу и метании валенка.

Параллельно шли состязания-конкурсы творческого блока. На сцене Дома культуры команды озвучивали известные мультфильмы, давая им современное прочтение. Также ребята танцевали, пели, показывали театральные миниатюры.

Команды-победители получили призы Тульского областного центра молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU