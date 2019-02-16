СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-16T14:01:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульскую область отметили за реализацию проекта «Умный город».15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялось награждение победителей конкурса лучших стендов регионов.

Пилотный проект «Умный город – Новомосковск» реализуется по 16 направлениям в сферах жилищно-коммунального хозяйства, общественной безопасности, транспорта и городского управления.

Планируется, что проект «Умный город» войдет в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он предусматривает создание эффективной системы управления городским хозяйством, безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU