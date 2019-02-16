За сутки в Туле обнаружили 16 незаконно прописанных гастарбайтеров
Виновных в нарушении миграционного законодательства привлекут к ответственности
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За прошедшие сутки в областном центре полицейские выявили 5 фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев.
Жители Ленинского, Воловского, Суворовского и Щекинского районов области в общей сложности прописали 16 гастарбайтеров. При этом не предоставили им места для проживания.
В настоящее время от подозреваемых получены признательные показания. В полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки, выясняют детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU