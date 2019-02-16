В Туле из гостиницы на ул. Доватора житель Калужской области украл телевизор

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-16T12:09:03+03:00

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

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Ночью из номера гостиницы на ул. Доватора украли телевизор. С заявлением о хищении в полицию обратилась администратор заведения. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали безработного 28-летнего жителя Калужской области. При личном досмотре у него нашли и изъяли сверток с подозрительным веществом, которое было направлено на исследование.

Также у мужчины был изъят и похищенный телевизор. Подозреваемый доставлен в полицию для выяснения обстоятельств совершенного им преступления.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». От задержанного получены признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU