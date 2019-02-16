В Туле из гостиницы на ул. Доватора житель Калужской области украл телевизор
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
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Ночью из номера гостиницы на ул. Доватора украли телевизор. С заявлением о хищении в полицию обратилась администратор заведения. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали безработного 28-летнего жителя Калужской области. При личном досмотре у него нашли и изъяли сверток с подозрительным веществом, которое было направлено на исследование.
Также у мужчины был изъят и похищенный телевизор. Подозреваемый доставлен в полицию для выяснения обстоятельств совершенного им преступления.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». От задержанного получены признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU