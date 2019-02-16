В Туле на ул. Демонстрации потушили огонь в квартире до приезда пожарных

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-16T11:25:28+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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15 февраля в Туле на ул. Демонстрации загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:09.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал. На кухне обгорел потолок. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU