В Туле на ул. Демонстрации потушили огонь в квартире до приезда пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
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15 февраля в Туле на ул. Демонстрации загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:09.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал. На кухне обгорел потолок. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU