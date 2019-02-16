В Тульской области утром сгорел строительный вагончик

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-16T09:54:27+03:00

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16 февраля в д. Раевка Тепло-Огаревского района загорелся вагончик. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:08.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорел деревянный навес, вагончик выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU