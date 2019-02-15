2019-02-15T16:52:37+03:00
Происшествия

Сотрудника администрации МО Одоевский район обвиняют во взяточничестве

Мужчина заключен под стражу
Виктория ЯКУШИНА
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В производстве следователей СУ СКР по Тульской области находится уголовное дело в отношении сотрудника администрации МО Одоевский район, возбужденное по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)".

Как выяснилось, в период с июля 2017 года по апрель 2018 года подозреваемый, будучи должностным лицом, периодически получал взятки от замдиректора одной из коммерческих организаций за организацию заключения договоров между муниципальными учреждениями Одоева и указанной коммерческой организацией. Предметом договоров было выполнение работ по огнезащите чердачных помещений, по огнезащитной обработке деревянных конструкций на различные суммы без фактической приемки указанных работ.

Общая сумма полученных взяток превысила 140 000 рублей. Сумма каждого из контрактов, которые предполагалось заключить, не превышала 100 000 рублей.

Обвиняемый заключен под стражу. Проведены обыски по месту работы и по месту жительства обвиняемого, проводятся допросы свидетелей.

- В ходе расследования уголовного дела следователями будут предприняты необходимые меры для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления и внесено представление ответственным лицам, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Следователями будут предприняты исчерпывающие меры для обеспечения возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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