2019-02-15T16:44:43+03:00
Происшествия

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту массового заболевания пациентов в "Краинке"

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 февраля 2019 года, в ООО «Санаторий-курорт «Краинка» Суворовского района Тульской области зафиксировано 28 случаев заболевания острой кишечной инфекцией пациентов санатория. Больные не госпитализированы.

По указанию прокурора области Романа Праскова по факту случившегося в санатории в настоящее время проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране здоровья граждан.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудника администрации МО Одоевский район обвиняют во взяточничестве
В Туле прошел митинг памяти
За неделю в Туле отловили 30 бездомных животных
РИФ-2019: В Богородицком районе планируется построить завод по изготовлению металлических дверей
Житель Тульской области осужден за кражу велосипеда
В Тульской области продавец магазина ограбила дочь задолжавшей покупательницы
На улице Рязанской в Туле столкнулись три автомобиля: пострадал ребенок
В Тулу с визитом приехала делегация из города Калуги
18 февраля в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
На двух улицах Советского округа ограничат движение
Конопля в горшках и 1 кг амфетамина: в Туле прикрыли наркомагазин
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
При пожаре в доме в поселке Косая Гора нашли труп
Из-за работ по удалению аварийных деревьев в Туле ограничат движение 15 и 16 февраля
В Тульской области полыхал жилой дом
В Туле на ул. Судейского сгорел "Фольксваген Транспортер"
Театрально-концертный центр «Эрмитаж» открывает систему абонементов