Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту массового заболевания пациентов в "Краинке"

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-15T16:44:43+03:00

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования

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Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 февраля 2019 года, в ООО «Санаторий-курорт «Краинка» Суворовского района Тульской области зафиксировано 28 случаев заболевания острой кишечной инфекцией пациентов санатория. Больные не госпитализированы.

По указанию прокурора области Романа Праскова по факту случившегося в санатории в настоящее время проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране здоровья граждан.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU