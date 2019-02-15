В Туле прошел митинг памяти

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-15T16:32:36+03:00

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15 февраля 2019 года, в Сквере Памяти Воинов-Интернационалистов в Туле состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В митинге приняли участие представители администрации города Тулы и главных управлений по территориальным округам, общественных организаций и учащиеся ссузов.

Затем состоялось возложение цветов и воинский ритуал.

Фото: Администрация Тулы

ИСТОЧНИК KP.RU