В Туле прошел митинг памяти
Фото: Администрация Тулы
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15 февраля 2019 года, в Сквере Памяти Воинов-Интернационалистов в Туле состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
В митинге приняли участие представители администрации города Тулы и главных управлений по территориальным округам, общественных организаций и учащиеся ссузов.
Затем состоялось возложение цветов и воинский ритуал.
Фото: Администрация Тулы
ИСТОЧНИК KP.RU