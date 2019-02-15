За неделю в Туле отловили 30 бездомных животных
В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Континент +», с целью проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте, с 8 по 14 февраля 2019 года, было осуществлено 15 выездов.
Удалось отловить 30 бездомных животных в районе следующих территорий:
- по ул. Овражной;
- по ул. Хворостухина;
- по ул. Литейной;
- на Красноармейском проспекте.
- по ул. Ствольной;
- по ул. М. Горького;
- по ул. Дружбы;
- по ул. Пузакова;
- на территории пос. Петровский;
- по ул. Тимирязева;
- по ул. Вильямса.
Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.
ИСТОЧНИК KP.RU