2019-02-15T16:26:42+03:00
Общество

За неделю в Туле отловили 30 бездомных животных

Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Континент +», с целью проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте, с 8 по 14 февраля 2019 года, было осуществлено 15 выездов.

Удалось отловить 30 бездомных животных в районе следующих территорий:

- по ул. Овражной;

- по ул. Хворостухина;

- по ул. Литейной;

- на Красноармейском проспекте.

- по ул. Ствольной;

- по ул. М. Горького;

- по ул. Дружбы;

- по ул. Пузакова;

- на территории пос. Петровский;

- по ул. Тимирязева;

- по ул. Вильямса.

Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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