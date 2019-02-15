РИФ-2019: В Богородицком районе планируется построить завод по изготовлению металлических дверей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-15T16:18:06+03:00

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14 февраля на Российском инвестиционном форуме-2019 губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор ООО ТПО «Промет» Евгений Петров подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель - реализаци инвестиционного соглашения.

Компания намерена построить в Богородицком районе завода по производству металлических дверей.

Планируемый объем инвестиций - до 1,25 млрд рублей, в том числе в строительство - 900 млн рублей, на приобретение оборудования – 350 млн рублей. На заводе будут открыты до 500 рабочих мест.

- Компания «Промет» – один из ведущих производителей металлической мебели и сейфов в стране. В Тульской области компания работает более 8 лет, и мы приветствуем реализацию ее нового инвестиционного проекта, - сказал Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU