Житель Тульской области осужден за кражу велосипеда
38-летний неоднократно судимый житель Богородицкого района Тульской области признан судом виновным в краже.
Как сообщает региональная прокуратура, 7 июня 2017 года, мужчина выпивал вместе со своим знакомым. В ходе беседы они решили похитить велосипед из подъезда многоэтажки.
Друг осужденного вскрыл противоугонный трос на велосипеде, а сам осужденный следил, чтобы никто не проходил мимо.
В результате ущерб от кражи владельцу велосипеда составил 5289 рублей.
Судом 38-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отметим, что его друг был также осужден 15 августа 2017.
Приговор в законную силу пока не вступил. Ущерб потерпевшему возмещен в ходе следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU