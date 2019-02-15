2019-02-15T15:56:57+03:00
Происшествия

Житель Тульской области осужден за кражу велосипеда

Судом 38-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

38-летний неоднократно судимый житель Богородицкого района Тульской области признан судом виновным в краже.

Как сообщает региональная прокуратура, 7 июня 2017 года, мужчина выпивал вместе со своим знакомым. В ходе беседы они решили похитить велосипед из подъезда многоэтажки.

Друг осужденного вскрыл противоугонный трос на велосипеде, а сам осужденный следил, чтобы никто не проходил мимо.

В результате ущерб от кражи владельцу велосипеда составил 5289 рублей.

Судом 38-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отметим, что его друг был также осужден 15 августа 2017.

Приговор в законную силу пока не вступил. Ущерб потерпевшему возмещен в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудника администрации МО Одоевский район обвиняют во взяточничестве
Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту массового заболевания пациентов в "Краинке"
В Туле прошел митинг памяти
За неделю в Туле отловили 30 бездомных животных
РИФ-2019: В Богородицком районе планируется построить завод по изготовлению металлических дверей
В Тульской области продавец магазина ограбила дочь задолжавшей покупательницы
На улице Рязанской в Туле столкнулись три автомобиля: пострадал ребенок
В Тулу с визитом приехала делегация из города Калуги
18 февраля в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
На двух улицах Советского округа ограничат движение
Конопля в горшках и 1 кг амфетамина: в Туле прикрыли наркомагазин
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
При пожаре в доме в поселке Косая Гора нашли труп
Из-за работ по удалению аварийных деревьев в Туле ограничат движение 15 и 16 февраля
В Тульской области полыхал жилой дом
В Туле на ул. Судейского сгорел "Фольксваген Транспортер"
Театрально-концертный центр «Эрмитаж» открывает систему абонементов