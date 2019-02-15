Житель Тульской области осужден за кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-15T15:56:57+03:00

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38-летний неоднократно судимый житель Богородицкого района Тульской области признан судом виновным в краже.

Как сообщает региональная прокуратура, 7 июня 2017 года, мужчина выпивал вместе со своим знакомым. В ходе беседы они решили похитить велосипед из подъезда многоэтажки.

Друг осужденного вскрыл противоугонный трос на велосипеде, а сам осужденный следил, чтобы никто не проходил мимо.

В результате ущерб от кражи владельцу велосипеда составил 5289 рублей.

Судом 38-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отметим, что его друг был также осужден 15 августа 2017.

Приговор в законную силу пока не вступил. Ущерб потерпевшему возмещен в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU