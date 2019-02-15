2019-02-15T14:36:11+03:00
Происшествия

В Тульской области продавец магазина ограбила дочь задолжавшей покупательницы

Проводится процессуальная проверка
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники отделения полиции «Воловское» выясняют детали произошедшего грабежа. Подозревается продавец магазина, а жертвой ее стала покупательница.

Как оказалось, 27-летняя женщина со своей матерью пришли в продуктовый магазин на территории райцентра. Старшая из женщин уже ранее покупала там товары в долг, и на момент посещения не могла полностью вернуть необходимую сумму.

Тогда 31-летняя продавец магазина решила восполнить недостающее, ограбив дочь должницы. У входа в торговую точку она напала на 27-летнюю женщину, несколько раз ударила ее и забрала кошелек с 1000 рублей и банковскими картами.

Потерпевшая обратилась к полицейским. Подозреваемая призналась в грабеже.

Сейчас проводится процессуальная проверка, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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