На улице Рязанской в Туле столкнулись три автомобиля: пострадал ребенок
В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 февраля в 09.40 на улице Рязанской в Туле произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля: «Skoda Yetti», под управлением 59-летний мужчина, «Mitsubishi Lancer», под управлением 38-летнего мужчины и «Volkswagen Passat», за рулем которого находился 30-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen», двухлетний мальчик. Ребенок с различными травмами был госпитализирован.
В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля в сопровождении родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU