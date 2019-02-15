На улице Рязанской в Туле столкнулись три автомобиля: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-15T14:22:54+03:00

В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве

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14 февраля в 09.40 на улице Рязанской в Туле произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля: «Skoda Yetti», под управлением 59-летний мужчина, «Mitsubishi Lancer», под управлением 38-летнего мужчины и «Volkswagen Passat», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen», двухлетний мальчик. Ребенок с различными травмами был госпитализирован.

В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля в сопровождении родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU