2019-02-15T14:19:58+03:00
Общество

В Тулу с визитом приехала делегация из города Калуги

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Встреча с представителями управления культуры и управления экономики и имущественных отношений города Калуги по обмену опытом работы в организации массовых городских мероприятий, в том числе реализации проекта «Тула – новогодняя столица России», состоялась в управлении культуры и туризма администрации города.

В ходе встречи обсуждались вопросы финансирования, праздничного оформления города, общественных пространств, городского транспорта, обеспечение безопасности, подготовки объектов туристической инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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