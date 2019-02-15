В Тулу с визитом приехала делегация из города Калуги
Фото: Администрация Тулы
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Встреча с представителями управления культуры и управления экономики и имущественных отношений города Калуги по обмену опытом работы в организации массовых городских мероприятий, в том числе реализации проекта «Тула – новогодняя столица России», состоялась в управлении культуры и туризма администрации города.
В ходе встречи обсуждались вопросы финансирования, праздничного оформления города, общественных пространств, городского транспорта, обеспечение безопасности, подготовки объектов туристической инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU