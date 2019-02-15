Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-15T13:09:55+03:00

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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов обратились к тулякам в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летия со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В обращении, в частности, говорится: «Эта памятная дата – дань уважения и благодарности нашим землякам – ветеранам боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Три десятилетия назад, 15 февраля 1989 года, произошло событие, которое ждали все советские люди и весь мир, – завершился вывод советских войск из Афганистана. Кровопролитная война, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 19 дней (2238 дней), унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.

В боевых действиях в самом сердце Среднего Востока принимали участие 4000 туляков, 82 из них погибли вдали от родного дома. Защищая южные рубежи своей страны, наши воины дали достойный отпор международному экстремизму, терроризму и наркобизнесу, которые являются одними из главных угроз всего цивилизованного человечества.

Сегодня мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны: в Корее, Алжире, Египте, Йемене, Вьетнаме и других «горячих точках». В настоящее время наши военнослужащие с честью и достоинством выполняют свой служебный долг, участвуя в урегулировании военного конфликта на территории Сирийской Арабской республики.

Дорогие воины-интернационалисты! Выражаем вам благодарность за стойкость и героизм, за активную работу в деле патриотического воспитания молодежи. Мы помним о каждом, кто отдал жизнь, сохраняя верность военной присяге, выполняя свой долг перед Отчизной. Мы искренне разделяем глубокую боль, скорбь их матерей и отцов, вдов и детей.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой. Вечная память погибшим! Низкий поклон возвратившимся домой!».

ИСТОЧНИК KP.RU