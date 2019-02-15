2019-02-15T12:06:24+03:00
Происшествия

Конопля в горшках и 1 кг амфетамина: в Туле прикрыли наркомагазин

Возбуждено и расследуется уголовное дело [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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В Туле наркополицейские смогли "накрыть" Интернет-магазин, специализировавшийся на продаже наркотиков.

При силовой поддержке подразделения «Гром» УКОН УМВД, удалось задержать представителей, предположительно, всех звеньев интернет-магазина – рядовых закладчиков, изготовителей психотропных веществ и организаторов "бизнеса".

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сейчас полицейскими установлены восемь активных участников, как мужчин, так и женщин, в возрасте от 25 до 40 лет.

В ходе обысков, более чем по 10 адресам, как в Туле, так и в других населенных пунктах региона, было изъято более 10 кг марихуаны и 1 кг амфетамина, расфасованных для дальнейшей продажи.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Также сотрудники полиции изъяли оборудование и различные приспособления для изготовления психотропных веществ и выращивания в домашних условиях конопли, конопляные кусты в горшках, упаковочный материал, весы, средства связи и оргтехнику.

Работа Интернет-магазин полностью прекращена. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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