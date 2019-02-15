При пожаре в доме в поселке Косая Гора нашли труп

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-15T10:11:01+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, утром 14 февраля 2019 года, в одном из домов по улице Горняк поселка Косая Гора в Туле, после тушения пожара, нашли тело 55-летнего мужчины.

Следователем был проведен осмотр места происшествия, осмотр тела потерпевшего, в ходе которого видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Для установления причины смерти потерпевшего назначена судмедэкспертиза.

Установлено, что потерпевший проживал один и злоупотреблял алкоголем.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU