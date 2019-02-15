При пожаре в доме в поселке Косая Гора нашли труп
В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины по статье УК РФ "Убийство".
Как выяснилось, утром 14 февраля 2019 года, в одном из домов по улице Горняк поселка Косая Гора в Туле, после тушения пожара, нашли тело 55-летнего мужчины.
Следователем был проведен осмотр места происшествия, осмотр тела потерпевшего, в ходе которого видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
Для установления причины смерти потерпевшего назначена судмедэкспертиза.
Установлено, что потерпевший проживал один и злоупотреблял алкоголем.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU