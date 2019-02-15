Из-за работ по удалению аварийных деревьев в Туле ограничат движение 15 и 16 февраля

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-15T09:24:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением 15 и 16 февраля работ по удалению аварийных деревьев, в Туле будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение:

· 15.02.2019 с 10.00 до 12.00 по ул. Чмутова на участке от ул. Болотова до 3-го Клинского проезда.

· 16.02.2019 с 9.00 до 16.00 по ул. Революции на участке от дома № 6 до дома № 8, по ул. Ленина на участке от Красноармейского проспекта до ул. Демонстрации.

В связи с этим, 15 февраля, движение автобусов маршрутов №№ 38, 55, 136, 169, 169К будет осуществляться по измененной схеме:

Схема

ИСТОЧНИК KP.RU