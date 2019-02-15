В Тульской области полыхал жилой дом
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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14 февраля в д. Борозденьки Веневского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:36.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU