В Тульской области полыхал жилой дом

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-15T08:49:01+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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14 февраля в д. Борозденьки Веневского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:36.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU