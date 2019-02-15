В Туле на ул. Судейского сгорел "Фольксваген Транспортер"
Причина пожара устанавливается
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15 февраля в Туле на ул. Судейского загорелся автомобиль "Фольксваген Транспортер". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:12.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, обгорело лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU