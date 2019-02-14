2019-02-14T16:54:41+03:00
Общество

Театрально-концертный центр «Эрмитаж» открывает систему абонементов

Также вводятся меры социальной поддержки некоторым группам населения
Виктория ЯКУШИНА
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У Театрально-концертного центра «Эрмитаж» сформировалась большая аудитория постоянных зрителей. Многие туляки, пришедшие впервые на спектакль театра «Эрмитаж», или концерт музыкальных коллективов: «Jazzophrenia», «Билет на М.А.Р.С.», Фолк-проект LaVerden, Струнный ансамбль El Classic, остаются поклонниками творчества тульских артистов, приводят своих друзей и родных.

Именно этих зрителей решили поддержать специалисты центра , создав систему абонементов. Теперь каждый желающий может приобрести абонемент сразу на шесть спектаклей/концертов или других мероприятий арт-кафе «Театральный дворик», который будет действовать в течении всего сезона. Этим абонементом зритель может воспользоваться сам, а может поделиться с друзьями.

Также вводятся меры социальной поддержки некоторым группам населения. Теперь пенсионеры, студенты, члены многодетных семей, люди с ограниченными возможностями могут посещать спектакли, концерты по специальной низкой цене. Необходимо лишь взять с собой удостоверение.

Абонементы действуют с 1 февраля 2019 года.

Все подробности можно узнать на сайте.

в группе Вконтакте.

по телефону: 71-67-68

в кассе по адресу: пр.Ленина, 85к1 (2 этаж ТРК Ликерка Лофт).

ИСТОЧНИК KP.RU

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