В Тульской области реконструируют завод по производству фруктового пюре

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-14T16:50:16+03:00

Реализация проекта начнется уже в 2019 году

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На Российском инвестиционном форуме в Сочи, который стартовал 14 февраля, было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Белеве Тульской области. В рамках проекта пройдет реконструкция консервного завода по производству яблочного пюре.

Документ о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Белевский консервный завод» Саак Саакян.

- Развитие экономики и социальной сферы моногородов – одна из ключевых задач правительства Тульской области. Уверен, что подписание соглашения с Белевским консервным заводом будет способствовать ее решению, - сказал Алексей Дюмин.

Объем инвестиций в проект составит до 500 млн рублей. На заводе будет создано около 60 рабочих мест.

Реализацию проекта компания начнет уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU