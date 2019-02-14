В Тульской области реконструируют завод по производству фруктового пюре
На Российском инвестиционном форуме в Сочи, который стартовал 14 февраля, было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Белеве Тульской области. В рамках проекта пройдет реконструкция консервного завода по производству яблочного пюре.
Документ о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Белевский консервный завод» Саак Саакян.
- Развитие экономики и социальной сферы моногородов – одна из ключевых задач правительства Тульской области. Уверен, что подписание соглашения с Белевским консервным заводом будет способствовать ее решению, - сказал Алексей Дюмин.
Объем инвестиций в проект составит до 500 млн рублей. На заводе будет создано около 60 рабочих мест.
Реализацию проекта компания начнет уже в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU