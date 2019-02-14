Дмитрий Медведев посетил стенд Тульской области

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-14T16:47:25+03:00

Губернатор Алексей Дюмин рассказал премьер-министру об основных проектах, реализуемых в регионе

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14 февраля 2019 года, в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум.

В нем принимает участие и делегация Тульской области, во главе которой встал губернатор Алексей Дюмин.

Тульский регион традиционно представили информационным стендом, где все собравшиеся на форуме могут ознакомиться с крупными инвестиционными проектами. В их числе: особая экономическая зона «Узловая», территория опережающего социально-экономического развития «Ефремов», урбанистический проект «Тульская набережная».

Тульский стенд посетил и Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Губернатор Алексей Дюмин рассказал премьер-министру об основных проектах, реализуемых в регионе и поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку особой экономической зоны «Узловая».

Также глава региона рассказал о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля, возведение которого положило начало Первой Большой засечной черте. В рамках подготовки к юбилею регион проводит огромную работу по реконструкции исторического центра Тулы и центров малых городов области.

ИСТОЧНИК KP.RU