В Туле откроется Школа КВН
В преддверии начала сезона «Оружейной лиги» в Туле в МБУ «ММЦ «Родина» открывается Школа КВН.
Приглашаются все, кто играл, кто хочет играть, и даже те, кто хотя бы слышал про КВН.
Участникам расскажут, что такое КВН, как в него играть и даже помогут создать свою команду. Кроме того, в школе научат писать шутки.
Школу КВН будут вести редакторы «Оружейной лиги» - Денис Посредник, Евгений Лазукин, другие участники «Премьер-лиги» - Екатерина Иванова, Кирилл Давыдов, Альбина Аминова, авторы команд телевизионных лиг - Владимир Пейсахов, Сергей Кузнецов, Илья Запольский, Константин Бакулин и другие. Будут мастер-классы от участников Премьер и Высшей лиг сезона 2019.
Мероприятие состоится в воскресенье, 17 февраля, в 17:00 в МБУ «ММЦ «Родина». Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU