2019-02-14T16:37:32+03:00
Общество

В Туле откроется Школа КВН

Мероприятие состоится в воскресенье, 17 февраля
Виктория ЯКУШИНА
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В преддверии начала сезона «Оружейной лиги» в Туле в МБУ «ММЦ «Родина» открывается Школа КВН.

Приглашаются все, кто играл, кто хочет играть, и даже те, кто хотя бы слышал про КВН.

Участникам расскажут, что такое КВН, как в него играть и даже помогут создать свою команду. Кроме того, в школе научат писать шутки.

Школу КВН будут вести редакторы «Оружейной лиги» - Денис Посредник, Евгений Лазукин, другие участники «Премьер-лиги» - Екатерина Иванова, Кирилл Давыдов, Альбина Аминова, авторы команд телевизионных лиг - Владимир Пейсахов, Сергей Кузнецов, Илья Запольский, Константин Бакулин и другие. Будут мастер-классы от участников Премьер и Высшей лиг сезона 2019.

Мероприятие состоится в воскресенье, 17 февраля, в 17:00 в МБУ «ММЦ «Родина». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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